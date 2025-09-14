Заради един документ преди първия учебен ден родителите се видяха в чудо

Кадър Нова ТВ

Един ден преди старта на учебната година, родители, лекари и училища се сблъскват с административен хаос, породен от преминаването към електронни здравни карти. Макар Министерството на здравеопазването официално да е отменило хартиения им вариант, в много детски градини и училища продължават да ги изискват. Това създаде сериозно напрежение и неразбиране сред родителите и общопрактикуващите лекари.

„От 1 септември ние, специалистите от обща медицина, станахме луди след поредната анархична дейност, свързана със здравно-профилактичните карти“, заяви, общопрактикуващият лекар д-р Мирослав Спасов пред Нова ТВ.

Според него ситуацията е резултат от липса на координация между три министерства – на здравеопазването, на образованието и на електронното управление.

Въпреки че здравното министерство е издало заповед за преминаване към електронни здравни карти, училищата и детските градини продължават да изискват хартиени документи. Това поставя родителите в патова ситуация.

„Родителите не знаеха към кого да се обърнат. Въпреки нареждането, ние бяхме принудени да издаваме и хартиени карти, защото хората се страхуваха, че децата им няма да бъдат допуснати до училище или градина“, обяснява д-р Спасов.

Освен родителите и учителите, медицинските специалисти в училищата също не знаят как да използват новата система, твърди д-р Спасов.

„Нито училищните сестри, нито ние бяхме обучени. Получихме готови софтуерни продукти и трябваше веднага да започнем да работим с тях. Без инструкция, без разяснения“, допълва той.

