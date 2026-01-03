Заради катастрофа край с. Гинци движението по пътя София - Монтана е по обходен маршрут

Снимка: Булфото

Ограничено е движението по път II-8 София - Монтана на прохода Петрохан в района на село Гинци, община Годеч поради катастрофа, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Оттам посочват, че трафикът се осъществява по обходен маршрут: Бучин проход - път III-164 Искрец - Своге - път II-16 Своге - Лютиброд - път I-1 Враца - Монтана и обратно, посочва БТА.

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, призовават от пътната агенция.

