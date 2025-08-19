Заради колоездачна обиколка: Временно спират движението в участък на Подбалканския път

снимка: АПИ

Утре - 20 август, от 14:15 ч. до 16:40 ч. за колоездачно състезание поетапно ще се ограничава движението по път I-6 София – Карлово (Подбалканския път), съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Ограничението ще е валидно в 9-километровия участък от разклона за село Мирково до село Челопеч.

Автомобилите ще изчакват на място преминаването на колоездачите, след което движението ще бъде пропуснато.

Трафикът ще се регулира от екипи на „Пътна полиция“, предупреждават от АПИ.

