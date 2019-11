Заради красива психоложка! Любимец на агитката на Черно море каза: Съжалявам, Варна, но искам да подпиша с Локо (Пд) още сега

Снимка: Туитър

Бившият халф на Черно море Матиас Курьор пожела да играе в Локомотив (Пловдив) заради новата психоложка на “смърфовете”. Става въпрос за Илияна Димитрова, която беше представена преди дни и с визията си събра овациите.

“Съжалявам, Варна, но искам да подпиша с Локо сега”, написа Курьор в Туитър и показа снимка на специалистката.

Димитрова, която се занимава със състезателите от ДЮШ, вече ще работи и с мъжете, като решението е на клубния бос Христо Крушарски.

Както е известно, Курьор вкара втория гол за победата над Левски с 2:1 през май 2015-а, който донесе първата Купа на България на Черно море. От тогава той е любимец на агитката на "моряците".

