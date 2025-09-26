Заради лошо време спряха ферибота Оряхово-Бекет

Петел.бг

На граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) Оряхово, поради лоши метеорологични условия фериботната платформа, обслужваща Оряхово-Бекет, преустановява работа. Това съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП). Информацията за движението по границите е към 6:00 часа.

Нормално е движението на граничните пунктове с Румъния. Продължава основният ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе и по тази причина е въведена временна организация на движението. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата изпълнител.

Трафикът е нормален на всички гранично контролно-пропускателни пунктове със Сърбия, Турция, Република Северна Македония и Гърция.

На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица в обекта, предаде БТА.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!