Заради манган над допустимото: Три села в Ардино със забрана да пият и готвят с питейна вода

Пиксабей

В три села от община Ардино – Бял извор, Падина и Жълтуша, е в сила забрана за ползване на водата за питейни цели и готвене, а причината е завишени стойности по показател „манган“. Това каза пред БТА директорът на Регионалната здравна инспекция д-р Виктор Кирчев.

Той обясни, че забраната за село Бял извор, кв.„Диамандово“, е въведена преди близо две седмици, когато са установени резултатите от направените първи проби. За останалите две населени места забраната е от 19 август.

Д-р Кирчев обясни, че наличието на манган е установено след сигнал за мирис на водата от 8 август. Още тогава е взета проба, а резултатите показват съдържание от 1800,0 µg/l (микрограма на литър) в пробата вода от чешма в центъра на Бял извор и 3820,0 µg/l в пробата вода от резервоара при норма 50µg/l.

„Незабавно сме предприели мерки и освен въведената забрана сме информирали и жителите на населеното място“, каза д-р Кирчев.

Той обясни, че оттогава периодично се вземат почти ежедневно проби, като резултатите показват спад на стойностите, но недостатъчен, за да бъде отменена забраната. Към днешната дата стойностите на показателя в Бял извор са 37,5 µg/l в пробата вода от чешма в центъра на селото и 2060,0 µg/l в пробата вода от резервоара.

При мониторинга завишени стойности са отчетени и в селата Падина и Жълтуша, като резултатите от пробите, взети на 14 август, са установени наднормени стойности по показател „манган“ и в питейната вода на селата Падина и Жълтуша. В първото измерените стойности са 1890,0 µg/l при норма 50µg/l, а във второто - 745,0 µg/l.

За БТА д-р Кирчев обясни, че за източника на високите стойности е разговаряно с ВиК дружеството в Кърджали. Специалистите не изключват вероятността един от възможните причинители, чрез подпочвени води, да са неработещите рудници в ардинското село Еньовче. Основно влияние оказват сушата и високите температури, които намаляват количествата на вода, а това води и до увеличаване на концентрацията на химичния елемент.

Д-р Кирчев обясни също, че преди няколко години, отново при суша и високи температури, е имало завишени стойности на манган. Каза също, че Бял извор досега е захранван от водопровод с резервоар, като след установяване на завишенията абонатите са прехвърлени на друг съществуващ алтернативен водопровод. За населението от засегнатите села , в които алтернативен водопровод няма, е осигурена питейна вода с водоноски от ВиК дружеството.

"Почти ежедневният мониторинг показва, че количествата на манган в питейната вода спадат, но се изисква време, за да се изчисти този елемент и от резервоара", обясни директорът на РЗИ. Той допълни, че забраната за ползване на водата за питейни цели и готвене ще остане, докато стойностите не влязат в норма.

