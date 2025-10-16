Заради момче: Ученички пребиха 15-годишна в Казанлък

кадър Нова телевизия

Поредна агресия между ученички - този път в Казанлък. 15-годишно момиче беше ритано и скубано от две по-малки момичета. Всичко това беше заснето от други деца, а училището се намира на 20 метра от полицейското управление в града, както и до много други институции, сред които е и "Закрила на детето".

Майката на пострадалата обясни ситуацията пред Нова телевизия. Иванка Петрова разказа, че побоят е бил планиран от по-рано. “Явно те са правили планове кога ще се случи. Звъннали са й да видят къде се намира, за да могат да я причакат. Сформирала се е група, която я е заобиколила. Никой не й се е притекъл на помощ, само са я снимали”.

Майката споделя, че във видеото се вижда как момичето не реагира на удара с удар, просто си крие лицето, за да не пострада.

Причината за побоя е ревност. Приятелят на една от нападателките се закачал с пострадалото момиче. “Дъщеря ми го предупредила, но когато приятелката му видяла какво се случва, направила поръчката за този побой. Тя се обадила на двете си приятелки”, сподели Иванка Петрова.

„С една от нападателките се познават буквално от бебета”, разказа майката, като допълни, че дъщеря ѝ е подмамена от побойничката с приятелски тон по телефона.

Покъртителното в случая е, че боят е станал на 20 метра от полицейско управление, на оживено място, покрай което са минавали хора, но никой не се е намесил и не е повикал органите на реда. В групата е имало момчета, които просто са снимали разправата. Единствено една от съученичките на пострадалата се е намесила, като избутала нападателката.

Момичето е споделило, че няма проблеми в класа си.

Директорът на училището Денислав Тодоров е първият, който реагира в ситуацията. “Сигнализирах регионалното управление, Министерството на образованието и местната комисия за борба с противообществените прояви”.

По думите му предстоящите санкции ще бъдат гласувани на педагогически съвет. ”За подобно поведение се предвижда предупреждение за преместване в друго училище или изключване”.

Директорът обясни, че една от нападателките е в седми клас, а другата е в гимназиален етап. И двете са от различни училища.

“Мога да кажа единствено за нашата потърпевша ученичка, че няма забележки за лошо поведение, има приличен успех. Тя не създава проблеми”, обясни директорът.

“Не мога да си обясня как никой не е реагирал, защото от видеозаписите се вижда, че преминават хора на тротоара”, коментира той.

Психолози работят с пострадалото момиче и с момичетата, които са извършили агресията. Сред тях е имало две или три момчета, които пък са снимали цялата ситуация.

