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Заради неотложни ремонти на много места утре във Варна ще има смущения на тока, съобщиха от ЕРП-Север.

Ето пълният списък:

- от 09:00 ч. до 16:00 ч. - Варна - ул. Уста Кольо Фичето, фирмите: ВАРНА СКЛАД АД, ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО ООД, ВАРНА СКЛАД АД, ИНТЕРКОМ ГРУП ООД, А.Н.Н. - 2 ООД, ВЛАДИМИР ГРОЗЕВ РАЙЧЕВСКИ, НОВЕНТЕ ЕООД, електрозахранени от ТП 2067



- от 09:00 ч. до 16:00 ч. - Варна - кв. Възраждане бл. 85, Възраждане УПИ 180, част от м-ст Планова, част от м-ст Кoчмар, електрозахранени от ТП 1604



- от 09:00 ч. до 16:30 ч. - Варна - карето, заключено между ул. Антон Страшимиров, ул. Филип Тотю, ул. Хан Пресиян, ул. Густав Вайганд, ул. Барутен погреб



- от 08:30 ч. до 17:00 ч. - Варна - м-ст Телевизионна кула, клиентите, електрозахранени от МТП ВЗ Телевизия



- от 08:00 ч. до 17:00 ч. - с. Неофит Рилски – клиентите, електрозахранени от МТП 6. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички абонати в селото.



- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Бозвелийско – клиентите, електрозахранени от ТП 2



- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Разделна – клиентите, електрозахранени от МТП 3



- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Гроздьово – клиентите, електрозахранени от ТП 2



- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - Девня – бул. Съединение бл. 4, бл. 5, бл. 6, ул. Здравец, ул. Кирил и Методий и търговска част на ул. Просвета, магазин CBA и бул. Съединение, ул. Капитан Петко бл. 17, бл. 19, бл. 21, бл. 23, бл. 25, ул. Просвета, ул. Ангел Кънчев, ул. Любен Каравелов, ул. Здравец, бул. Съединение бл. 1, бл. 2, бл. 3 и ул. Здравец – пазара, ул. Припек бл. 7, бл. 8, бл. 9, ул. Украйна бл. 6, ул. Балкан, ул. Витиня, електрозахранени от ТП 19, ТП 21, ТП 11 и ТП 6 Повеляново



- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Партизани – клиентите, електрозахранени от ТП 3.



- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Тутраканци – клиентите, електрозахранени от ТП 1.



- от 09:00 ч. до 16:30 ч. - с. Куманово – ул. 26-та, ул. 25-та, ул. 24-та, част от ул. 18-та, част от ул. 19-та, електрозахранени от MТП 4 Куманово /клон 1/.



- от 08:00 ч. до 17:00 ч. - Суворово - централната част, ул. Шипка, ул. Шести септември, ул. Цар Борис, ул. Хаджи Димитър, ул. Трети март, ул. Стефан Караджа, ул. Сан Стефано, ул. Петко Налепов, ул. Петко Христов, ул. Острата чешма, ул. Околчица, ул. Независимост, ул. Копривщица, ул. Клисура, ул. Иван Арабаджиев, ул. Елин Пелин, ул. Георги Раковски, ул. Възраждане, ул. Брацигово, елект розахранени от ТП 1.

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