Заради очакваните над 35 градуса: Утре временно спират камионите по магистралите "Тракия", "Струма", "Марица", "Европа" и "Хемус"

АПИ

Утре - 1 юли, поради очакваните високи температури над 35 градуса временно ще бъде ограничавано движението на камиони над 20 т по магистралите „Струма“, „Марица“, „Тракия“, „Хемус“ и „Европа“, както и по участъци от първокласната и второкласната пътна мрежа. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

При температура на въздуха над 35 градуса между 13 ч. и 21 ч. преминаването на тежкотоварни камиони ще бъде временно преустановено по автомагистралите „Тракия“, „Струма“, АМ „Европа“ и „Марица“ по цялата им дължина. На АМ „Хемус“ при температури на въздуха над 35 градуса ще се ограничава движението в участъците от автомагистралата на територията на областите Софийска, Ловеч и Търговище.

Ограничението не се отнася за камиони, превозващи бързоразвалящи се храни, товари на температурен режим, живи животни и опасни товари (ARD), уточняват от АПИ.

По данни на агенцията областните пътни управления следят метеорологичните прогнози и ще предприемат временна промяна в организацията на движение.

В следобедните часове, между 13 ч. и 21 ч., ще се ограничава движението на камионите над 20 т по път I-1 Видин - Враца на територията на областите Видин, Монтана и Враца. В област Видин ще бъде спряно временно и преминаването по участъка от път II-11 Дунавци – Добри дол /от км 0 до 23-и км/ и по път III-112 Добри дол - Тополовец /от км 0 до 10-и км/.

Временно ще се ограничава движението и по участък от Подбалканския път I-6 от отбивката за Калофер до пътен възел „Петолъчката“.

Ограничения ще бъдат въведени в някои участъци от път I-5 Русе – Кърджали в областите Русе, Велико Търново, Стара Загора и Хасково. Временно ще е ограничено преминаване на камиони в участъка от 6-и до 115-и км, преминаващ през областите Русе и Велико Търново, както и в отсечката след прохода „Шипка“ до района на с. Пчеларово, между 170-и и 319-и км, в областите Стара Загора и Хасково.

Утре в следобедните часове при температури над 35 градуса, между 13 ч. и 21 ч., временно ще се ограничава движението на камионите над 20 т и по пътни участъци в Северна България - в областите Русе, Силистра, Разград, Търговище, Шумен, Велико Търново, Плевен, Ловеч и Габрово.

Ограничения в движението на тежкотоварните камиони ще има по първокласния път I-2 Русе – Варна, в участъците в областите Русе, Разград и Шумен, от 12-и км до 146-и км.

В областите Плевен, Ловеч и Велико Търново ще е ограничено движението по път I-3 в участъка от 7-и до 170-и км, след пътния възел за село Страхилово до района на Ябланица.

Движението на тежкотоварни камиони над 20 тона ще бъде временно преустановено и по път I-4 от Коритна до Шумен, който преминава през областите Ловеч, Габрово, Велико Търново, Търговище и Шумен.

Временно ще бъде ограничавано движението на МПС над 20 т и по път I-7 Силистра - Шумен, на територията и на двете области.

Трафикът на камиони ще е спрян в два участъка по път ІІ-55 Дебелец - Предела – Гурково. Ограничена за преминаване ще е отсечката от Дебелец до село Паничерево. Участъците са на територията на областите Велико Търново и Стара Загора. По второкласното трасе в област Хасково ще се ограничат тежкотоварните автомобили в отсечката между 151-и и 186-и км.

Ограничение за тежкотоварния трафик ще има и по път II-66 в участъка от с. Богомилово до пътния възел на АМ „Тракия“ в района на с. Свобода /от 72-и км до 91-и км/. Преминаването на камиони ще бъде временно спряно и по третокласния път III-663 в участъка Чирпан - Целина /от км 0 до 15-и км/.

Временното ограничаване на движението на МПС над 20 т в определени участъци от републиканската пътна мрежа в следобедните часове, когато температурите са най-високи, е за да се минимизират рисковете от деформации на пътната настилка и да се опази живота и здравето на пътуващите.

Редактор "Екип на Петел",

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