Заради очакваните ниски температури: Ще обработват срещу заледяване улици и булеварди във Варна

Снимка: Община Варна

Във връзка с прогнозата за рязко понижение на температурите Община Варна е възложила извършване на огледи и при необходимост – обработка против заледяване на основни пътища, улици и булеварди, по които се движи градският транспорт, съобщиха от дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“.

Сред приоритетните участъци са ул. „Прилеп“, пътят Виница – „Аладжа манастир“ до Т-образното кръстовище на пътя Варна – Златни пясъци, бул. „Константин и Фружин“ - от бул. „Св. Елена“ до обръщач, ул. „Янко Мустаков“ - от бул. „Св. Елена“ до обръщач), бул. „Янош Хуняди“ – от бул. „Цар Освободител“ до бул. „Трети март“, както и бул. „Трети март“.

В обхвата на обработката попадат още кръговите кръстовища на бул. „Васил Левски“ с бул. „Девня“, с бул. „Владислав Варненчик“, с бул. „Сливница“ и с бул. „Цар Освободител“, както и ул. „Вяра“ – в участъка от ул. „Тролейна“ до бул. „Цар Освободител“.

От 25 декември при ниски температури Аспарухов мост се обработва против заледяване, допълват от дирекцията.

Гражданите и гостите на Варна могат да подават сигнали за заледени пътни участъци на телефона на дежурния в Община Варна: 052/820 112.

От общинската администрация призовават шофьорите да бъдат внимателни и да се съобразяват с пътните условия.

