Заради опасения за срещата Тръмп-Путин: Представители на САЩ, Украйна и европейски страни се събират извънредно

09.08.2025 / 15:46 1

Пиксабей

Високопоставени американски представители, Украйна и няколко европейски държави планират среща този уикенд във Великобритания. Това съобщават източници на американското издание Axios, цитирано от бТВ.

Целта на разговорите ще бъде съгласуване на обща позиция за войната, преди планираната среща между Доналд Тръмп и Владимир Путин.

Според източници на изданието, Украйна и няколко съюзници от НАТО изразяват опасения, че американският президент може да се съгласи на предложенията на руския си колега за прекратяване на конфликта, без да вземе предвид техните позиции.

В петък вечерта Тръмп обяви, че ще се срещне с руския си колега Путин на 15 август в Аляска, за да преговаря за прекратяване на войната в Украйна.

 

0
0
robotron2000 (преди 45 секунди)
Рейтинг: 48584 | Одобрение: 1859
клоунът ще е сам на срещата си, в която да даде земя която не притежава.. също както индианските земи и калифорния. на сила превзети от САЩ
1
0
kjk (преди 26 минути)
Рейтинг: 134760 | Одобрение: 15335
Варна на нея дата има сбор!!!;)НамусенУсмивка

