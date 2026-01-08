Заради пориви от 18 метра в секунда променят графика на ферибота в Белослав

Кадър Ютуб

Поради силни пориви на вятъра над 18 м/сек. във Варненско-Белославското езеро, днес, 8 януари, моторният ферибот „Белослав“ ще се движи на разреден график, без фиксирано разписание между двата бряга.

Движението по установения график ще бъде възстановено след подобряване на метеорологичната обстановка, посочват от „Белфери“ ЕООД.



Фериботът в Белослав осъществява връзка между двата бряга на Варненско-Белославското езеро и е ключов елемент от транспортната мрежа във Варненска област. Той обслужва леки и тежкотоварни автомобили, както и пътници, като осигурява по-бърз достъп между Белослав, Девня и западните райони на Варна.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!