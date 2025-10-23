Заради скандал между момичета от бургаско училище: Евакуираха учениците

Пиксабей

Около 08:45 ч. днес в Първо Районно управление - Бургас е получено съобщение за инцидент в училище "Иван Вазов", съобщиха от ОДМВР в града.

По данни на полицията след спречкване между две съученички от 12-ти клас пред тоалетните на третия етаж, едната извадила спрей, за да напръска опонентката си. В този момент, за да потуши конфликта, на място дошла дежурната по етаж учителка, която е и класна ръководителка на момичета. Същата заедно с близкостояща ученичка, неучастващи в конфликта, са засегнати от лютивия спрей и са откарани за преглед в УМБАЛ Бургас.

Своевременно директорът на учебното заведение разпоредил евакуация на учениците, прозорците на сградата са отворени и е проветрено.

Учебните занятия продължили с нормален ритъм след едночасово прекъсване.

За инцидента е информирана майката на 18-годишната ученичка, осъществила пръскането със спрея, която дошла в учебното заведение. С нея и ученичката в момента беседа провежда училищния психолог.

Работата по случая продължава от служители на Първо Районно управление - Бургас.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!