Заради скандал между момичета от бургаско училище: Евакуираха учениците

23.10.2025 / 10:43 1

Около 08:45 ч. днес в Първо Районно управление - Бургас е получено съобщение за инцидент в училище "Иван Вазов", съобщиха от ОДМВР в града.

По данни на полицията след спречкване между две съученички от 12-ти клас пред тоалетните на третия етаж, едната извадила спрей, за да напръска опонентката си. В този момент, за да потуши конфликта, на място дошла дежурната по етаж учителка, която е и класна ръководителка на момичета. Същата заедно с близкостояща ученичка, неучастващи в конфликта, са засегнати от лютивия спрей и са откарани за преглед в УМБАЛ Бургас.

Своевременно директорът на учебното заведение разпоредил евакуация на учениците, прозорците на сградата са отворени и е проветрено.

Учебните занятия продължили с нормален ритъм след едночасово прекъсване.

За инцидента е информирана майката на 18-годишната ученичка, осъществила пръскането със спрея, която дошла в учебното заведение. С нея и ученичката в момента беседа провежда училищния психолог.

Работата по случая продължава от служители на Първо Районно управление - Бургас.

 

kjk (преди 25 минути)
Рейтинг: 149527 | Одобрение: 16637
Докато директорите на училищата не си вършат работата и не санкционират и не превъзпитават деца с проблемно по ведение, така ще е!!!;):errm:Гняв Не може отговорността за поведението да се прехвърля само към учителите, които нямат инструменти за налагане на дисциплина,а директорите си пазят местата и да няма обжалване от родители!!!;)БолестНамусен Трябва да се въведе мандатност на директорите до 4 години и после  да работят като учители поне 4 години, за да могат пак да се кандидатират за директори!!!Усмивка;)Ангелче

