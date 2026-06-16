Заради срещата на Г-7 се очакват забавяния на пратките за Женева и Лозана

Снимка: Булфото

Заради срещата на Г-7 се очакват забавяния в обработките и доставките на пратките за Женева и Лозана, съобщиха от "Български пощи".

Държавната компания цитира съобщение на пощенския оператор в Швейцария.

В него е записано, че срещата на върха на Г-7, която се провежда в Евиан, Франция от 15 до 17 юни 2026 г. ще окаже значително въздействие върху регионите Женева и Лозана, през периода от 10 до 19 юни 2026 г., поради въведените ограничения за движение, посочва БНТ.

Редактор "Екип на Петел",

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