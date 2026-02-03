Заради студа днес децата в Плевен си остават у дома
Днес е неучебен ден в община Плевен. Причината – очакваните ниските температури и усложнената зимна обстановка.
Основният мотив е гарантиране на безопасността на учениците и училищния персонал, посочват от общината.
За заповедта на кмета Валентин Христов е уведомен и началникът на Регионалното управление на образованието в Плевен, предаде факти.бг.
