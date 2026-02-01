Заради тежката зима НАСА отлага първата пилотирана мисия до Луната от над 50 години
Кадър Ютуб, НАСА, архив
НАСА отлага първата пилотирана мисия до Луната от над 50 години заради необичайно ниски температури във Флорида. Планираното за началото на февруари изстрелване на Артемис 2 се измества, след като студен арктически фронт наложи промяна в графика.
Ключовият тест преди старта – т.нар. "генерална репетиция“ с пълно зареждане на ракетата SLS и кораба Orion – беше отменен, тъй като температурите около нулата създават риск за оборудването. Нов опит за провеждането му е насрочен за 2 февруари.
Заради забавянето най-ранната възможна дата за старт вече е 8 февруари, като НАСА разполага с ограничен брой подходящи дни за полет към Луната. Окончателната дата ще бъде обявена след успешното приключване на изпитанията, предава megavselena.bg.
Междувременно системите на кораба Orion се поддържат с активни нагреватели и постоянен мониторинг. Четиримата астронавти, водени от командира Рийд Уайзман, остават под карантина в Хюстън, а плановете за пътуването им до Флорида се актуализират.
Артемис 2 ще бъде първата пилотирана лунна мисия след Apollo 17 през 1972 г. и важна стъпка към нов етап в изследването на Луната.
