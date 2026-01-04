Заради урагана в София Airbus A320 с 220 души на борда е извършил извънредно кацане на летище в Унгария

Пиксабей

Ешкън в небето заради урагана в София. Пътнически самолет Airbus A320 с 220 души на борда е извършил извънредно кацане на летище в Унгария, след като не е успял да се приземи в София, съобщава newsnow.bg.

По първоначална информация на борда на самолета са пътували 220 пътници. Те са в безопасност.

Както "Стандарт" съобщи, по-рано беше обявено, че заради ураганен вятър са пренасочени 7 полета на софийското летище "Васил Левски", а три излитащи са отменени.

Сред тях е полета на EasyJet от Лондон до София, който се е приземил в Будапеща.

Останалите са:

полет на “Флай Дубай” се е върнал в Дубай, а на Swiss се е върнал в Цюрих.

самолетът на “Луфтханза” от Франкфурт е кацнал на летището в Пловдив.

полет на Ryanair от Лондон до София е анулиран.

от София са анулирани полетите на EasyJet и Ryanair до Лондон, както и на Swiss до Цюрих.

Димитър Георгиев, който се намира на борда на самолета EasyJet, кацнал аварийно в Будапеща, разказа пред "Пик":

"Днес той излетя от лондонското летище Gatwick, доближи летище "Васил Левски" в София, обикаля 45 минути над столицата и после пое курс към Будапеща. В момента сме в самолета, от 4 часа насам, не знаем какво се случва и какво ще последва", каза Георгиев.

От летището в София обясниха, че екипажът е взел решение да пренасочи самолета към Будапеща заради "лошите метеорологични условия" над столицата.

Командирът на полета е обяснил, че след унгарската столица самолетът поема обратно към Лондон, а който иска може да остане в Будапеща и да търси сам начин да се придвижи нататък.

