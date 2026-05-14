Заради високи цени глобиха с 1,7 млн. евро известна гръцка компания за млечни продукти

Булфото

Известна гръцка компания за млечни продукти получи солена глоба заради високи цени.

Независимият орган за наблюдение на пазара и цените наложи един 1,7млн. евро глоба за прекалено високи цени на стоки. Санкциите са срещу компанията "Фаге" за продаваното от компанията мляко и кашкавал. Проверени са 22 артикула, като всички са с необоснована печалба, предава БНР.

Фирмата коригира цените на пазара. Това са нерегламентирани печалби, които подлежат на санкции, съобщиха проверяващите.

Днес институтът за анализ на социалните възможности на гърците публикува проучване, че 9% от работещите гърци реално живеят в бедност. 24% от работещите не могат да си позволят разходи за свободното си време или пътуване със семейството. В проучването се посочва, че в Гърция 30% от работещите не могат да отделят малка сума за персонални нужди. Високи цени, ниски заплати принуждават гърците да се лишават дори от необходимата храна, коментират от опозицията.

При пенсионерите и безработните положението е трагично, казаха депутати. Обвиняват правителството, че не може да се справи с кризата и ниската покупателна способност на гърците.

