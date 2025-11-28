Заради забавено решение на ТЕЛК: Прекъснаха помощи за дете с увреждане

Булфото

Общественият посредник на Община Бургас Тодор Стамболиев съобщи за случай, който отразява националния проблем със забавените решения на ТЕЛК и последиците им за уязвими семейства.

До институцията е постъпила молба от жена – единствен родител и личен асистент на своето дете с 95% степен на увреждане. Майката е подала в срок документи за преосвидетелстване, но процедурата пред ТЕЛК – Велико Търново се забавя.

В резултат на това, след изтичане на старото експертно решение на 26 ноември т. г., детето остава без месечна финансова подкрепа по Закона за хората с увреждания, а майката – без възнаграждение като личен асистент, което е единственият доход на семейството.

Стамболиев посочва, че според чл. 101б, ал. 2 от Закона за здравето, при подадено в срок заявление валидността на последното експертно решение се удължава до издаване на ново. Той припомня и разпоредбата на чл. 26, ал. 7 от Закона за хората с увреждания, която гарантира непрекъснато действие на индивидуалната оценка на потребностите. По думите му това означава, че финансовата подкрепа и личната помощ не би следвало да бъдат прекъсвани.

Този случай е едновременно правно необоснован, административно неправилен и човешки болезнен. Отново най-нуждаещите се – дете с увреждане и неговият единствен родител – са поставени в ситуация, в която законно гарантирани права им се отнемат заради забавяне, за което те нямат вина, заявява Стамболиев в писмо до медиите, цитирано от БТА.

Той допълва, че ще сезира омбудсмана на България с искане за съдействие, за уеднаквяване на практиката чрез указания към Агенцията за социално подпомагане или за евентуални промени в законодателството, които да защитят уязвимите граждани в подобни случаи.

