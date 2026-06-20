Заради закъснял влак мъж вървя 30 км през нощта от Централна гара до Сливница

кадър: бТВ

Пътник със заверен билет за влак с прекачване изпусна връзката заради закъснение на БДЖ. Красимир Дойчев извървя 30 километра пеша до дома си през нощта.

Когато пристигнал на Централна гара, влакът за Сливница вече бил заминал. Това бил последният влак за деня и Дойчев се принудил да изчака на гарата следващия влак сутринта.

„Първо дойде охраната на гарата да ми каже, че трябва да напусна. Казвам: „Как да напусна, къде да отида?“. „Ами не ме интересува, гарата се заключва“. Викам: „Не може да се заключва, аз нямам къде да отида. Не разполагам с пари, за да си наема едно такси“, разказа той в ефира на бТВ.

След като Дойчев останал без влак, той тръгнал за Сливница пеша.

Действието се развива на 24 срещу 25 май през нощта. Красимир Дойчев тръгва от Централна гара с намерението да стигне до Сливница пеша по магистралата.

Той пристига в Сливница в 9 сутринта, след като е изминал 30 километра пеша.

„На 26-и първо отидох в Спешна помощ, защото ми отекоха краката, световъртеж получих“, разказа той.

В отговор до медията от БДЖ заявяват, че в случая има допуснати пропуски с обслужването на пътника и че БДЖ „Пътнически превози“ ще възстанови стойността на пътуването от Русе до Сливница.

„Имаме Закон за железопътния транспорт, който предвижда определени санкции от страна на превозвачите, но нямаме разписана процедура, няма отговорни лица. Аз попитах: „Добре, аз съм закъснял в момента, законът предвижда нещо, а това нещо е или хотел, или да ми се осигури алтернативен транспорт за тяхна сметка. Какво правим?“. Отговориха ми: „Ами не знаем, напишете си жалба до БДЖ“, разказа Красимир Дойчев.

Случаят с Дойчев е частен, но драстичен с решението на пътника да извърви пеша разстоянието от София до Сливница през нощта заради това, че БДЖ пропусна да му осигури връзка с влак за прекачване.

Редактор "Екип на Петел",

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