реклама

Заради заплаха с бомба: Евакуираха граждани и служители от сградата на Областната администрация в Стара Загора

08.07.2026 / 12:54 0

Булфото

Сигнал за поставено взривно устройство, получен на имейл, доведе до незабавна евакуация на всички граждани и работещи в сградата на Областна адмистрация Стара Загора.

Сигналът е получен в 12 часа днес, съобщават от администрацията.

Екипи на ОД на МВР и Пожарната работят на терен.

Добави Petel.bg в Google

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама