Заради заплаха с бомба: Евакуираха граждани и служители от сградата на Областната администрация в Стара Загора
08.07.2026 / 12:54 0
Булфото
Сигнал за поставено взривно устройство, получен на имейл, доведе до незабавна евакуация на всички граждани и работещи в сградата на Областна адмистрация Стара Загора.
Сигналът е получен в 12 часа днес, съобщават от администрацията.
Екипи на ОД на МВР и Пожарната работят на терен.
Редактор "Екип на Петел",
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