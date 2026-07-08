Заради заплаха с бомба: Евакуираха граждани и служители от сградата на Областната администрация в Стара Загора

Булфото

Сигнал за поставено взривно устройство, получен на имейл, доведе до незабавна евакуация на всички граждани и работещи в сградата на Областна адмистрация Стара Загора.

Сигналът е получен в 12 часа днес, съобщават от администрацията.

Екипи на ОД на МВР и Пожарната работят на терен.

Редактор "Екип на Петел",

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