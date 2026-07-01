Заради жегите: Доброволци раздаваха минерална вода в центъра на Варна

Пиксабей

Заради горещините младежи от клуба на украинските тийнейджъри "Млади надежди" и Българския червен кръст във Варна раздаваха минерална вода в центъра на града. За няколко часа, до около 14 часа, всеки получи от тях вода напълно безплатно.

Към 12 часа днес 30 градуса бяха измерени от варненските синоптици. Относителна влажност на въздуха 66%, предаде Радио Варна.

Марияна Волошина вече знае български и споделя, че обича да помага на хората. Учи в Техническия университет и допълва, че се адаптира лесно към живота във Варна. Доброволец е в БЧК и ѝ харесва работата с хората там.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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