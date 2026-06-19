Заради жегите: Спират влакове в Европа поради опасност от дерайлиране

Снимка Булфото, илюстративна

Два дни преди началото на астрономическото лято Западна Европа е в плен на непоносими жеги.

На места във Франция температурите надминават 41 градуса.

Предупреждения за опасно топло време са издадени и в Белгия, Нидерландия и Испания.

И у нас високите температури наближават – до 36 градуса се очаква да достигнат на места в неделя и понеделник.

В Европа властите предприемат специални мерки срещу жегите.

Много влакове са спрени от движение поради опасност от дерайлиране. В десетки департаменти във Франция са преустановени учебните занятия.

„Горещите вълни стават все по-чести. Затова адаптираме обществените си сгради, особено училищата, да се охлаждат през нощта, за да се понижат вътрешните температури. Това позволява на сградите да „дишат“ и да останат по-хладни, когато децата пристигнат на следващия ден“, казва Али Рабех, кмет на град Трап, Франция.

А в Гърция летни бури предизвикаха наводнения и транспортен хаос.

В централната част на страната се изляха поройни дъждове, които наводниха къщи и блокираха движението по пътищата, пише btvnovinite.bg.

Редактор "Екип на Петел",

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