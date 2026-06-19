реклама

Заради жегите: Спират влакове в Европа поради опасност от дерайлиране

19.06.2026 / 20:13 0

Снимка Булфото, илюстративна

Два дни преди началото на астрономическото лято Западна Европа е в плен на непоносими жеги.

На места във Франция температурите надминават 41 градуса.

Предупреждения за опасно топло време са издадени и в Белгия, Нидерландия и Испания.

И у нас високите температури наближават – до 36 градуса се очаква да достигнат на места в неделя и понеделник.

В Европа властите предприемат специални мерки срещу жегите.

Много влакове са спрени от движение поради опасност от дерайлиране. В десетки департаменти във Франция са преустановени учебните занятия.

„Горещите вълни стават все по-чести. Затова адаптираме обществените си сгради, особено училищата, да се охлаждат през нощта, за да се понижат вътрешните температури. Това позволява на сградите да „дишат“ и да останат по-хладни, когато децата пристигнат на следващия ден“, казва Али Рабех, кмет на град Трап, Франция.

А в Гърция летни бури предизвикаха наводнения и транспортен хаос.

В централната част на страната се изляха поройни дъждове, които наводниха къщи и блокираха движението по пътищата, пише btvnovinite.bg.

Добави Petel.bg в Google

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама