Заради жегите: Спират влакове в Европа поради опасност от дерайлиране
Снимка Булфото, илюстративна
Два дни преди началото на астрономическото лято Западна Европа е в плен на непоносими жеги.
На места във Франция температурите надминават 41 градуса.
Предупреждения за опасно топло време са издадени и в Белгия, Нидерландия и Испания.
И у нас високите температури наближават – до 36 градуса се очаква да достигнат на места в неделя и понеделник.
В Европа властите предприемат специални мерки срещу жегите.
Много влакове са спрени от движение поради опасност от дерайлиране. В десетки департаменти във Франция са преустановени учебните занятия.
„Горещите вълни стават все по-чести. Затова адаптираме обществените си сгради, особено училищата, да се охлаждат през нощта, за да се понижат вътрешните температури. Това позволява на сградите да „дишат“ и да останат по-хладни, когато децата пристигнат на следващия ден“, казва Али Рабех, кмет на град Трап, Франция.
А в Гърция летни бури предизвикаха наводнения и транспортен хаос.
В централната част на страната се изляха поройни дъждове, които наводниха къщи и блокираха движението по пътищата, пише btvnovinite.bg.
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