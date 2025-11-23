Заради жена Рачков измисли нова дума

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Заради жена любимият на хиляди Димитър Рачков измисли нова дума. Това е Бургазъм, а причината земната-извънземна, както я представи той в „Пееш или лъжеш“ - Тони Димитрова.

И двамата са родом от Бургас, може би това е вдъхновило Рачков да измисли думата. Като типичен представител на втория по големина Черноморски град у нас, той веднага вкара бургаските сленгове – въй, ще цапна едно жинчи, сафариту...

Тази вечер в „Пееш или лъжеш“ гости са братя Аргирови.

Тони Димитрова пък е в панела, който ще им помага. Там постоянно присъствие са Мария Игнатова и Иван и Андрей.

До Тони Димитрова е не по-малко известния Веселин Маринов, така че тази вечер само звезди ще участват в шоуто и ще забавляват зрителите.

