Заредете телефоните си преди гръмотевичната буря

Метео Балканс отправи предупреждение:

Заредете фотоапаратите и телефоните!

Според метеомоделите се очакват гръмотевични бури тази вечер,

а най-много светкавици ще има в района на Варна и Шабла!

Обърнете внимание на картата с очакваните светкавици – почасово!

Ще видите къде и кога небето ще се „запали“

Причината – приближава студеният сектор на циклонa,

който ще усили валежите .

Подгответе техниката, но пазете се от бурята!

Безопасността преди всичко

Важно!

Рискът от наводнения, остава висок!

В Централна Северна България и по Черноморието!!

