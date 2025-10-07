Заредете телефоните си преди гръмотевичната буря
Кадър Фб
Метео Балканс отправи предупреждение:
Заредете фотоапаратите и телефоните!
Според метеомоделите се очакват гръмотевични бури тази вечер,
а най-много светкавици ще има в района на Варна и Шабла!
Обърнете внимание на картата с очакваните светкавици – почасово!
Ще видите къде и кога небето ще се „запали“
Причината – приближава студеният сектор на циклонa,
който ще усили валежите .
Подгответе техниката, но пазете се от бурята!
Безопасността преди всичко
Важно!
Рискът от наводнения, остава висок!
В Централна Северна България и по Черноморието!!
