Зарков: БСП ще направи оценка на новото правителство след стотния му ден

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БСП ще направи оценка на новото правителство след стотния му ден, макар че следи внимателно действията и решенията на правителството.

Това каза за БНР лидерът на социалистите Крум Зарков, който е гост на Празника на черешата в Кюстендил и се срещна с активисти на левицата от района. За разлика от други партии, които "бързат да истеризират" обстановката - дали с критика или със заявена подкрепа, БСП ще подходи обективно, подчерта Зарков.

Нормално е да се изчакат стоте дни и тогава да се дава оценка на правителството, смята Зарков:

"Ние обективно искаме да оценим процесите. Едно ново правителство има правото на тези сто дни толеранс. Това, което искаме да направим, е да видим, че кризите, в които наистина се намираме, има ясен план за тяхното решаване и че те няма да бъдат платени от хората, които най-малко са допринесли за тях, тоест от нормалните хора. Това са кризи, създадени от елитите и там трябва да се търси решение, включително на финансовите въпроси. Очакваме също така да започне един сериозен дебат по отношение на данъчноосигурителната система като цяло, защото сегашната е откровено несправедлива".

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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