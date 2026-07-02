Зарков: БСП ще подкрепи Йотова за президент

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Социалистите обявиха гръмка новина.

"Илияна Йотова се справя добре. Тя е един достоен президент и според мен би било добре тя да продължи да бъде такъв. Ако тя заяви своето желание да се кандидатира, според мен и огромна част от българските социалисти, Йотова ще бъде най-добрият кандидат и БСП съвсем естествено ще я подкрепи. В лично качество и като председател на БСП аз мисля, че това е нашият кандидат". Това заяви председателят на НС на БСП Крум Зарков, цитиран от пресцентъра на партията.

Той заяви, че ако такова намерение бъде обявено, кандидатурата ѝ ще бъде дискутирана на заседание на Националния съвет на партията и естествено ще бъдат извървени всички уставни процедури на партията. „Ще бъде успех за България и нашето общество Илияна Йотова да продължи да бъде президент на България", категоричен бе председателят на левицата.

Зарков подчерта, че Йотова има богата политическа биография. По думите му като вицепрезидент на България тя е била самостоятелна институция в рамките на тандема с президента Радев, който се е справял добре.

"Намирам широка подкрепа в средите на българската левица към евентуална кандидатура на Илияна Йотова. Според мен ние имаме добър президент в момента и това е проверено и доказано. Естествено е първата жена президент в България да бъде избрана и на собствено основание на изборите през есента", каза още социалистът, пише btvnovinite.bg.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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