Зарков: България е тръгнала по път, който води към все по-голямо напрежение

Българите живеят във време на ускорена деградация на демокрацията и са свидетели на разлагане на демократичния процес. До този извод е стигнал Крум Зарков след изборите в Пазарджик и кризата с боклука в София.

Изборите в Пазрджик показаха, че българите не може да проведем честни избори. От една страна държавата чрез своите институции не може да наложи спазаването на правилата. До такава степен очевидно, че все по-силни стават гласовете, и неможенето всъщност става съучастие, заяви бившият правосъден министър.

Не само държавата, ние като общество, просто повечето хора с политически права отказват да ги упражняват и няколкото граждански ареста, които вчера видяхме, няма да попълнят тази липса, допълни той.

Показва се известна радикализация, която, имайки предвид очевидните несъвършенства на процеса, меко казано е разбираема. Но като цяло това е лош път, по който сме тръгнали. Път, който ще ни води към все по-голямо напрежение, не Дай си боже, към сблъсъци, заяви още в „Лице в лице“ Зарков.

