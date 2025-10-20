Зарков: Нуждаем се от управление на държавата

снимка Булфото

Докато държавата е замърсена с това мафия ли ни управлява, или не, ние няма да вървим напред - не и като общество. Това каза пред Нова тв бившият министър на правосъдието Крум Зарков.

“Целият този епизод, който започна с изборите в Пазарджик, премина през няколко етюда. Днес ще наблюдаваме как ще се развие, защото аз не мисля, че е приключил”, коментира Зарков.

Според него всички замесени страни ще загубят.

“Губи Борисов, който се опита да демонстрира мощ и няколко часа по-късно даде заден. Губят партньорите в това управление, защото БСП побърза да се покаже в една унизителна ситуация, в която практически каза чрез устата на своите ръководители: “Ние сме готови на всичко с всички”. А ще видим дали ще загуби и ИТН, днес се очаква тяхната позиция. Самото мълчание показва, че оттам може би ще излезе нещо по-релефно. Губи и самият Пеевски, защото независимо, че обясняват колко е силен, той се оказва един колос с глинени крака. Защото човек, заявил, че иска да управлява цялата държава, да печели национални избори и т.н., се оказа, че дори да спечели малко в Общинския съвет в Пазарджик, това предизвиква трус в цялата държава”, коментира още Зарков.

По думите му българският народ не иска фигура като Пеевски да го управлява, но вместо властта да се изправи срещу този проблем, тя официално го вкарва в тяхната конфигурация. “Това е доста грешна преценка и тя ще води единствено до трусове, независимо от това дали правителството ще спечели още няколко месеца съществуване, или не”, смята бившият министър.

Той е категоричен, че има проблеми, свързани с ежедневието на хората, които те не могат да решат сами. Затова е нужна организация, "която се нарича управление на държавата”, коментира Зарков.

