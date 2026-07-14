Зарков: Ще подкрепим качествен кандидат за президент и се надявам това да бъде Илияна Йотова

Кадър БНТ

Ние имаме планове да подкрепим качествен кандидат за президент и аз лично се надявам това да бъде Илияна Йотова. Това заяви в предаването "Още от деня" председателят на БСП Крум Зарков.

Той отрече БСП да има планове за обща президентска кандидатура с „Прогресивна България“.

"БНТ: Тези ваши надежди споделят ли се от страна на „Прогресивна България“, Румен Радев?

- Аз съм председател на суверенна партия. И дали се споделят от други партии нашите виждания, си е техен въпрос.

- Разговаряли ли сте с тях?

- Моите уважения – не, не сме разговаряли с тях по този въпрос. Това е рано. Първият човек, който трябва да се произнесе, е самата Илияна Йотова. Надявам се тя да го направи и мисля, а и това не е само мое лично мнение, тъй като аз се възползвам от времето, което имам, за да пътувам много из страната, че нейната кандидатура ще бъде посрещната и подкрепена от огромната част на българските социалисти."

Зарков подчерта, че управляващи и опозиция засега не показват способност за един сериозен бюджетен разговор, от който България има нужда:

"Този бюджет конкретно е временен, авариен, който служи може би единствено само за парламентарно позициониране. Но чакаме следващия, заявките за него. За съжаление, този бюджет... По-интересен е дебатът около него, отколкото самият бюджет. С цялата сложност на материята, тя може да бъде опростена. Това е какво събираме и от кого събираме, и как го разпределяме или харчим. Първият въпрос, този за приходите – и управляващи, и опозиция в този парламент засега отказват очевидно налагащия се дебат за данъчната ни система, която е, по думите на всички, може би най-несправедливата в Европа. Колкото повече печелиш, толкова по-малко допринасяш за общото. Всяка цивилизована страна е обратното. Колкото до разходната част, тя също засега... дебатът е изцяло сведен до схоластика – 3%, 5%, няма значение колко процента. Има значение общите тенденции, пътят напред и, в крайна сметка, ако говорим за дефицит, за чия сметка той ще бъде преодоляван – за сметка на капитала или за сметка на труда. Сега е нищо. Сега е една плаха сметка, такава, каквато я вижда новата власт, т.е. реалността през обектива на властта може би е малко по-реалистична от предишната. Първо, осигурителните прагове въобще не трябва да съществуват. Второ, това с държавните служители е компенсирано с друг разход – този за техните заплати. То е малко прехвърляне от единия джоб в другия. Целият този дебат около държавните служители започна с атака на работодателите, които не поставят въпроса за данък дивидент, примерно, но се огледаха в държавните служители и техните заплати, опитвайки се да надуят балона, че, видите ли, едва ли не всички взимали десетки хиляди евро и така нататък. Да отидат да питат един социален работник колко взима и как живее. В този ред на мисли това са наистина детайли, които само замъгляват картината. Тук и ние като общество имаме своята задача, разбира се. Ние като политическа партия – да поставим въпросите, но и целият обществен дебат трябва също да го направи."

Редактор "Екип на Петел",

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