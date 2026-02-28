Зарков за ударите над Иран: БСП призовава за деескалация и завръщане към дипломацията

Снимка: Булфото

Лидерът на социалистите е поредната публична личност, която изрази мнение за военния конфликт.

„Едностранни военни действия никога не водят до нищо друго, освен до война".

Това заяви председателят на Националния съвет на БСП Крум Зарков в своя позиция, публикувана във Фейсбук.

"Войната не е продължаване на политиката с други средства, а просто смърт и разрушения“, добави партийният лидер.

„Българската социалистическа партия призовава за деескалация и завръщане към дипломатическите усилия за решаване на споровете. Още една унищожителна война в Близкия изток е напълно неприемлив сценарий и трябва да се положат всички усилия да се предотврати, докато още има възможност затова. Това е и най-безспорният български и европейски интерес“, написа още Зарков.

novini.bg

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!