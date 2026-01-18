Зърнопроизводител: Никакъв шанс нямаме ние да стигнем до тези пазари

кадър: Bulgaria ON AIR

"Наивно е да смятаме, че ще можем да изнасяме на техните пазари", каза председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите.

Споразумението между ЕС и страните от Меркосур (четирите големи икономики от Латинска Америка) поставя под риск цялото земеделско производство на ЕС.

Това заяви в предаването "Брюксел 1" председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите и на българска аграрна камара Илия Проданов.

Споразумението ще залее европейския пазар с евтина продукция и производителите от ЕС няма да могат да отговорят на техните цени.

"Поради многото изисквания, които има ЕС, поради екологични норми, които ние изпълняваме и куп други административни тежести", посочи Проданов пред Bulgaria ON AIR.

"Изключително наивно е да смятаме, че европейските производители ще можем да изнасяме на тези пазари, при положение, че тези държави не са вносители на културите, които ние произвеждаме. Никакъв шанс нямаме ние да стигнем до тези пазари. Още повече, че нашата стойност е висока, предвид екологично чистото производство на ЕС", категоричен беше специалистът.

Той коментира и готвения протест на 20 януари пред ЕП.

"Ако това споразумение влезе в сила, нашите усилия ще бъдат насочени изцяло към мерки, които държавата ни трябва да предприеме, след като е преценила да го подкрепи", добави Проданов.

