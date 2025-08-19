Зърнопроизводител: Такива 2 лоши години не е имало

Пиксабей

Зърнопроизводителите очакват добиви между 100 и 300 килограма на декар

Продължаващата суша и рекордно високите температури отново заплашват зърнопроизводството в България. Земеделците очакват значително по-слаба реколта от слънчоглед и царевица, като прогнозите сочат добиви далеч под нормалните нива.

Жътвата от слънчоглед вече започна в почти цялата страна, но резултатите са разочароващи. "Добивите варират между 100 и 200 килограма, дори на места има и под 100 килограма добив", заяви Илия Проданов, председател на Националната асоциация на зърнопроизводителите, предаде Дунав мост.

При царевицата ситуацията е още по-тревожна. "Едва следващите седмици ще стартира, но там очакванията са за доста ниска реколта. В някои региони на страната въобще няма да има нищо като добив", допълни Проданов.

Драматично ниски добиви

Много земеделци са били принудени да изоставят част от засетите площи. "Много от колегите дори си лавираха това, което бяха засели. В други региони може би около 200-300 килограма ще се движи добива от декар", обясни председателят на НАЗ.

Нивата на реколтата остават сходни с предходната неуспешна година. "С предходната година, ако ги сравняваме, може би ще се движим на идентични нива. Това обаче въобще не е средното ниво за страната, нито за всеки един регион", коментира Проданов.

Най-тежките години от десетилетие

Според представителя на зърнопроизводителите, България преживява най-тежките години за земеделието от много време насам. "В последните може би над 10 години, такива две поредни години не е имало с такава сериозна суша", подчерта той.

Климатичните промени и липсата на ефективна напоителна система поставят българското зърнопроизводство пред сериозни предизвикателства, които изискват спешни мерки от страна на властите

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!