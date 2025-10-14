Зърнопроизводители ще настояват държавата да определя пазарни ренти

Снимка: Булфото, архив

Държавата всяка година да определя пазарни ренти за всяко землище, на база приходи и разходи. За това ще настояват от Добруджанския съюз на зърнопроизводителите, каза неговият председател Радостина Жекова в предаването на Радио Варна Postfactum. По думите ѝ моделът успешно се прилага във Франция и Румъния и може да даде повече предвидимост и справедливост за производителите у нас. Тя подчерта, че е време държавата вече да влезе в ролята си на реален регулатор.

След четири последователно слаби години, спад в изкупните цени и масови загуби от суша и вредители, много производители не успяват да покриват кредитите си. Банките вече не гледат на нас като на добри клиенти, посочи Жекова.

Според нея това е достатъчно красноречив сигнал, че секторът е в криза и държавата трябва да се намеси и с механизъм да регулира цената на рентата. По нейна информация 50 на сто от производителите в сектора се отказват или са във фалит.

Сред останалите ключови искания на зърнопроизводителите са приемането на нов Закон за земята, който да уреди управлението на държавния поземлен фонд, закон за браншовите организации, за да има ясно разграничаване на представителните структури, както и закон за кооперациите, чрез който земеделците да могат да се сдружават по прозрачен и законен начин.

В момента имаме над 170 асоциации в сектора, много от които са кухи структури. Нужно е яснота кой кого представлява, подчерта Жекова.

Зърнопроизводителите настояват и за дерогация от някои разпоредби на европейска директива за използване на определени препарати за растителна защита, които в момента са забранени в Европейския съюз.

Тя посочи, че те са единственото ефективно средство срещу определени вредители, като например хоботника.

Проблемът е особено остър при нападения от хоботник по царевица и слънчоглед - бръмбар, който през последните години унищожава стотици хиляди декари посеви, каза още Жекова.

В Европа има обща забрана за използване на активното вещество, което реално работи. Румъния вече четвърта година прилага дерогация, благодарение на която успява да запази добивите си, даде пример Жекова.

Зърнопроизводителите очакват в близките дни среща с премиера Росен Желязков, на която да бъдат уточнени сроковете и ангажиментите по изпълнение на техните предложения. Ако конкретни резултати не последват, от НАЗ не изключват възможността да възобновят протестните си действия.

