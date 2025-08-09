Зърното е повече от миналата година, пиперът и доматите - по-малко

Пиксабей

По оперативни данни на Министерството на земеделието и храните (МЗХ) към края на юли са ожънати между 97 на сто и 99 на сто от площите с пшеница, маслодайна рапица и ечемик и над 80 на сто от тези с ръж и тритикале. Това предаде БТА.

При всички основни есенни култури се отчитат по-голям размер реколтирани площи и по-високи средни добиви, което води до увеличение на добитата продукция на годишна база както следва: пшеница - с 10,7 на сто, ечемик - с 22,8 на сто, рапица - с 59,3 процента, ръж - с 31,9 процента и тритикале - с 44,7 на сто, е посочено в бюлетина на МЗХ.

До момента ожънатите количества пшеница са 7 131 095 тона.

Поради увеличения размер площи, събраният до момента тютюн тип "Бърлей" е с 83,4 процента повече на годишна база. Същевременно засега се наблюдава намаление при производството на тютюн от типовете "Ориенталски" - с 18,3 на сто и "Вирджиния" - с 63,6 на сто, главно поради по-малко реколтирани площи, а при Ориенталския тютюн е комбинирано и с по-нисък добив от единица площ, се посочва още в бюлетина на МЗХ.

В резултат от повече реколтирани площи, към края на юли се регистрира по-висока продукция на годишна база от зеле (20,9 на сто), картофи (33,7 на сто) и краставици (74,1 на сто) на открито. На този етап се отчита намаление при прибраните количества пипер (6,9 на сто), пъпеши (13 процента), домати (24,6 на сто) и дини (34,3 процента), поради по-ниски средни добиви от декар и по-бавен темп на реколтиране на площите (с изключение на пипера). За периода от началото на 2025 г. досега оранжерийното производство на домати нараства с 47,8 на сто на годишна база, а това на краставици - с 29,8 процента. Прибраните количества ягоди общо от открити площи и оранжерии възлизат на 5 308 тона, отбелязва МЗХ.

Настоящата година се характеризира с особено неблагоприятни климатични условия за голяма част от овощните култури. Вследствие на това, продукцията от праскови, вишни, череши, сливи и кайсии е с между 60,5 на сто (праскови) и 95,6 на сто (кайсии) под отчетената по същото време на 2024 г., а при малините спадът е по-умерен - 28,1 на сто.

В начален етап е прибирането на реколтата от круши като са добити 20 тона при 106 тона година по-рано.

Отчетеното производство на лавандула до момента е в размер на 22 741 тона - с 38,2 процента по-малко на годишна база. Намалението се дължи както на по-бавния темп на реколтиране на площите, така и на получения засега по-нисък среден добив, е посочено в бюлетина.



С изключение на слънчогледа, чиято изкупна цена се запазва на нивото от предходната седмица, към 30 юли при останалите основни зърнени и маслодайни култури се наблюдава понижение на средните изкупни цени - от 0,3 на сто при хлебната пшеница до 1,6 процента при царевицата.

Към края на юли средните цени на едро на картофи, зеле, пипер (червен и зелен), дини и краставици на тържищата в страната са с между 1,9 на сто (картофи) и 11,3 на сто (зелен пипер) по-ниски спрямо предходната седмица.

Повечето от основните плодове и зеленчуци се търгуват на по-високи цени, отколкото по същото време на миналата година. Най-значителен годишен ръст отбелязват средните цени на едро на ябълките (с 42,6 насто) и прасковите (с 60,6 процента ). По-слабо е увеличението при доматите, картофите, зелето и зеления пипер - от 0,4 на (домати) до 14 на сто (зелен пипер). Понижение на ценовите стойности се наблюдава само при червения пипер (с 13,4 на сто) и краставиците (с 43 процента), а цената на дините остава непроменена, отчита МЗХ.

