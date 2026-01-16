Зърновоз се обърна на разклона на Осеново в посока Варна
снимка: Фейсбук, "Пътна обстановка в България", Х. Карагьозов
За обърнат зърновоз, извозващ слънчоглед на разклона на аксаковското село Осеново, в посока Варна, алармират очевидци във фейсбук групата "Пътна обстановка в България".
"Колеги обърнат зърновоз със слънчоглед на разклона на Осеново посока Варна!", посочва шофьор.
От кадрите се вижда, че камионът е преобърнат извън пътното платно. На място има и екип на полицията, но към момента няма официална информация за пострадали.
Шофирайте внимателно!
