Зърновоз се обърна на разклона на Осеново в посока Варна

снимка: Фейсбук, "Пътна обстановка в България", Х. Карагьозов

За обърнат зърновоз, извозващ слънчоглед на разклона на аксаковското село Осеново, в посока Варна, алармират очевидци във фейсбук групата "Пътна обстановка в България".

"Колеги обърнат зърновоз със слънчоглед на разклона на Осеново посока Варна!", посочва шофьор.

От кадрите се вижда, че камионът е преобърнат извън пътното платно. На място има и екип на полицията, но към момента няма официална информация за пострадали.

Шофирайте внимателно!

