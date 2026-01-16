Зарядно е причинило пожара с 3 жертви в София

Булфото

Неизправно зарядно устройство, а не проблем в електрическата инсталация на сградата, е причинило тежкия пожар в столичния квартал „Свобода“, при който загинаха три жени. Това съобщи директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов, цитиран от БТА.

Инцидентът е станал около 03:05 часа тази нощ в апартамент на втория етаж на жилищен блок. Жертвите са от едно семейство – 74-годишна майка и двете ѝ дъщери на 51 и 46 години.

Загинали от задушаване, не от пламъците

Според първоначалния оглед на място жените не са загинали от директното въздействие на огъня, а вследствие на задушаване с токсични газове. Фаталният изход е настъпил, след като те са опитали да напуснат жилището сами, преди пристигането на пожарните екипи.

„Загиналите жени са се задушили, защото са се евакуирали сами, преди да пристигнат от пожарната“, уточни главен комисар Николов по време на брифинг пред медиите.

По думите му задимените стълбищни клетки действат като комини, които бързо изпълват пространството с отровен дим и правят преминаването през тях изключително опасно.

Огънят е тръгнал от зарядно устройство

Разследването е показало, че пожарът е започнал от включено в електрическата мрежа зарядно устройство. Версията за късо съединение в общата инсталация на сградата е категорично отхвърлена.

При инцидента е пострадал и мъж, който е откаран по спешност в УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов“. От лечебното заведение са потвърдили приема му, но към момента няма официална информация за състоянието му.

Бърза реакция на пожарната

Благодарение на навременната намеса на огнеборците огънят не се е разпространил към съседните апартаменти.

„Няма задимяване в съседните апартаменти, но не мога да кажа дали хората могат да се приберат по домовете си тази нощ“, коментира Тодор Филипов, командир на пожарния екип, цитиран от БТА.

От Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ съобщиха, че сигналът е подаден минути след 03:00 часа и екипите са реагирали своевременно.

Трагедията отново поставя на дневен ред темата за безопасността при използването на масова потребителска електроника и липсата на детектори за дим в много български домове – устройства, които могат да дадат решаващи минути за реакция в подобни ситуации.

