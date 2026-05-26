Засаждат нови дървета в центъра на Варна

Снимка Община Варна

С дарение ще се облагороди една от най-представителните градски зони във Варна, пространството от кръстовището на бул. „Княз Борис I“ и бул. „Сливница“ до Фестивалния и конгресен център.

Дарението предвижда засаждане на многогодишни растения, подходящи за нашите климатични условия. Дарителят ще изгради и необходимата поливна система, която да осигури дългосрочна грижа за дърветата.

Дейностите по засаждането ще започнат в следващите дни. Работата на озеленителите няма да налага затваряне на алеята.

Новата растителност ще допринесе за по-естетичния облик на централната градска зона и ще обогати зелената система на града, съобщи Пресцентър на Община Варна.

