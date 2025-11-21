Засечен пиян шофьор от Варна за пореден път отказа тест за опиати

снимка: МВР

Срещу 54-годишен шофьор от Варна е образувано бързо производство след отказ да бъде тестван за наркотици, съобиха от пресцентъра на ОДМВР в областния град.

По данни на полицията вчера, униформени от Пето РУ са спрели за проверка мъжа, който управлявал лек автомобил. Инспекцията за алкохол показала наличие на същия, но под 1,2 промила. Полицаите поискали да му направят и тест за наркотични вещества, като той отказал.

Издаден му е талон за медицинско изследване и отведен в болнична лаборатория, като и тук водачът не се е съгласил да му бъде извършена манипулацията. Проверка в системата на МВР показала, че това е повторен отказ да бъде тестван за употреба на опиати. Случая е докладван на прокуратурата.

При друг случай пък 38-годишен е задържан в полицейския арест на Четвърто РУ за шофиране след употреба на наркотични вещества. Той бил спрян за проверка вчера, по обяд в кв. "Аспарухово". Драг тестът отчел наличие на амфетамин. Автомобилът е иззет и транспортиран на обособен паркинг на МВР. По случая е образувано досъдебно производство.

