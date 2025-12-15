Заседание на правителството в оставка

снимка: МС

Министерският съвет в оставка ще проведе заседание днес от 10:00 ч. Това съобщиха от правителствената пресслужба.

В дневния ред са предвидени 52 точки.

Кабинетът в оставка ще обсъди Проект на Решение за одобряване проект на Закон за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г.

В дневния ред е и Проект на Постановление за одобряване на допълнителни плащания от централния бюджет по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията за 2025 г. за осигуряване на средства на „БДЖ -Пътнически превози" ЕООД. Сред точките е и Проект на Постановление за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Столична община за 2025 г., предаде БТА.

