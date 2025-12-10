Заседанието на правителството: Обявен е дневният ред, но не е ясен началният час

кадър: БНТ

Очаква се днес да се проведе заседание на правителството. На фона на вота на недоверие обаче все още няма обявен час, в който министрите ще се съберат в сградата на Министерския съвет.

Очаква се кабинетът да предложи на Народното събрание да ратифицира споразумението между България и Северна Македония за изграждане на трансграничния железопътен тунел при Гюешево.

Документът беше подписан миналия месец. В програмата е предвидено още, правителството да увеличи размера на националното съфинансиране по проекта за модернизация на железопътна линия Видин-София, финансиран по Механизма за свързване на Европа, предаде бТВ.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!