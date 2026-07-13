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Засега няма съгласие по разширяването на санкциите срещу Русия

13.07.2026 / 10:44 1

Пиксабей

Работим за разширяване на санкциите срещу Русия, но още не е постигнато необходимото единодушие, съобщи днес върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас пред журналисти преди началото на заседанието на европейските външни министри в Брюксел.

Все още има открити въпроси, посочи тя. Калас изрази надежда министрите да одобрят добавянето на още 250 имена към списъците на санкционираните от ЕС, свързани с ударите по цивилни в Украйна, предаде БТА.

По повод предстоящото днес обсъждане на стратегията за Черно море тя посочи, че България и Румъния работят заедно за защита на ключова инфраструктура в региона и срещу хибридните заплахи.

Калас призова свободата на корабоплаване в Ормузкия проток да бъде възстановена, без да бъдат налагани такси за преминаване. Тя изрази задоволство от това, че Сирия досега остава встрани от последните развития на конфликта в Близкия изток и допълни, че ЕС е предложил помощ на Дамаск за възстановяване на местните институции. За нас най-важното е Сирия да остане стабилна, обобщи Калас.

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Коментари
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kris (преди 46 минути)
Рейтинг: 634575 | Одобрение: 125075
Я ЕС да разкара Урсуляците и тая малоумна Калас, че да си седне най сетне на дзадника и погледне истинската реалност.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

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