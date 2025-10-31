Защитата на варненския кмет поиска прекратяване на наказателното производство

Снимка: Булфото

Прекратяване на наказателното производство срещу кмета на Варна Благомир Коцев, отмяна на мярката му за неотклонение или изменението ѝ е поискала адвокат Ина Лулчева, обясни тя пред медиите, след като по-рано днес Комисията за противодействие на корупцията предяви на Коцев и защитника му всички материали по делото.

Адвокат Лулчева посочи, че следва да се предявят материалите и на другите обвиняеми по делото, а след това прокурорът трябва да реши дали ще прекрати делото, дали ще го върне за допълнително разследване или ще изготви обвинителен акт, посочва БТА.

