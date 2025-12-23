Защитни решетки в Лувъра след кражбата

Снимка: Пиксабей

Музеят Лувър във Франция инсталира защитни решетки на балкона, който крадците използваха, за да проникнат и да откраднат част от коронните бижута.

Четирима души влязоха в най-посещавания музей в света на 19 октомври и избягаха с бижута на стойност приблизително 102 милиона долара, разкривайки сериозни пропуски в сигурността и влошеното състояние на музея, предаде Reuters (Ройтерс).

Крадците паркирали подемник за преместване на вещи пред музея, скочили на балкона на галерия "Аполон", разбили прозорец, отворили витрини с ъглошлайф и избягали на скутери, управлявани от техни съучастници. Целият обир е продължил по-малко от 7 минути, предаде bgonair.bg.

Във вторник кран постави защитната решетка, за да затвори стъклената врата към балкона.

"Лувърът извлича всички уроци от кражбата на 19 октомври и продължава трансформацията и укрепването на своята охранителна архитектура", заяви музеят в публикация в X.

Също така музеят обяви, че мобилен полицейски отряд вече присъства на кръговото пред известната стъклена пирамида и че следващата година ще бъдат инсталирани още 100 камери около музея.

Полицията е идентифицирала осем заподозрени във връзка с обира, но бижутата все още липсват.

Обирът породи неудобни въпроси за сигурността на Лувъра, който съхранява безценни произведения като Мона Лиза.

Представители на музея признаха, че охранителните камери не покриват достатъчно добре външните стени на музея и че няма наблюдение на балкона, използван при обира.

Други проблеми за Лувъра в последните седмици

Друга галерия, съседна на галерия "Аполон", беше затворена поради структурна нестабилност.

Водна авария повреди книги в отдела за египетски антики.

Музеят беше частично затворен за няколко дни, след като персоналът обяви стачка.

