Защитник на Черно море пропуска първи мач

Черно море остава без стожера си в ариергарда Живко Атанасов за домакинството с Локомотив София. Това бе потвърдено и от наставника на „моряците“ Илиан Илиев, който заяви, че централният защитник няма да успее да се възстанови за съботния двубой на „Тича“.

На негово място в сърцето на отбраната най-вероятно ще излезе Росен Стефанов, който ще си партнира с Влатко Дробаров.

Живко игра във всичките 15 шампионатни мача досега и вкара един гол при равенството със Септември във Варна.

В 14 от срещите Атанасов остана на терена през цялото време, а в градското дерби бе сменен след първото полувреме заради контузия.

