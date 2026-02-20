Защитник на Ференцварош с неприличен жест към българската публика след загубата от Лудогорец

кадър: Спортал

Бившият футболист на Пирин (Благоевград) и настоящ на Ференцварош - Чербаийс Макрецкис, се забърка в голям скандал секунди след края на двубоя между неговия отбор и Лудогорец в Разград, който завърши 2:1 в полза на "орлите".

Защитникът си изпусна нервите и показа неприличен жест към феновете на българския шампион, свивайки си дясната ръка в лакътя и същевременно слагайки върху нея лявата, видя Спортал.

Ако делегатът опише това негово провинение в доклада, е твърде вероятно Макрецкис да пропусне реванша след седмица.

Иначе защитникът бе един от най-добрите футболисти на терена и създаде с пробивите си отдясно куп главоболия на българския шампион. Тази негова глупост обаче може да му коства наказание, което да го лиши от участие в реванша.

