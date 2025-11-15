Защитникът Християн Петров: Мачът с Грузия във вторник ще бъде по-лек

кадър: БНТ, архив

Левият защитник Християн Петров коментира поражението с 0:2 от Турция в световна квалификация от Група „Е“. Загубата е пета поредна за тима, който отива към мача с Грузия във вторник 21:45 часа в София) без спечелена точка в групата.

Пред БТА Петров показа и как топката го е ударила в ръката, седейки на стената при изпълнение на фаул от Хакан Чалханоглу.

Пловдивчанинът не е особено съгласен със съдийското решение, но след мача вече няма и какво още да се направи.

„След като допуснахме два гола не сме успели, макар че дадохме всичко от себе си. Показахме по-добро лице от мача в София. Турция имат футболисти за много милиони и можем само да се гордеем. Опитваме се да свалим напрежението. Защото няма резултати в националния отбор и е трудно, когато хората от страната не са зад теб. Опитваме да сме заедно, но е доста трудно“, каза защитникът.

„Съперниците в нашата група са по-класни, но какво можем да направим, освен да дадем всичко от себе си. Имахме шансове, да се надяваме, че нещата ще тръгнат в положителна насока“, добави бранителят, допълни БТА.

Според него, мачът с Грузия във вторник ще бъде по-лек, тъй като е последен и отборът ще се вложи с всички сили. Грузинците са силен съперник, но вече с нисък морал заради четирите загуби до тук.

