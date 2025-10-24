Защитникът на Лудогорец Диниш Алмейда след загубата: Много е трудно да играеш на изкуствен терен

кадър: макс спорт

Бранителят на Лудогорец Диниш Алмейда бе разочарован от загубата на тима с 2:3 от Йънг Бойс в Лига Европа.

Защитникът смята, че противникът се е възползвал по-добре от грешките на “орлите”.

“Обикновено головете идват от грешки. Ние направихме нашите, а те техните. Не успяхме да натиснем повече в края да стигнем до равенство. Много е трудно да играеш на изкуствен терен. Това даде отражение, но не искам да се оправдавам с това. При дузпата поставих крака си, исках да играя с топката. Имаше малък контакт и вече съдията решава”, каза за Спортал Алмейда.

