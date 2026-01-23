Защитникът на Лудогорец Оливие Вердон: Трябва да търсим задължителна победа срещу Ница

кадър: Макс спорт

Централният бранител на Лудогорец Оливие Вердон говори след поражението на тима с 0:1 от Рейнджърс в мач от основната фаза на Лига Европа."Бяхме добре подготвени за този мач. Играхме добре, но получихме гол от статично положение. Ние имахме шансове, но не успяхме да ги реализираме.



Рейнджърс играе добър футбол, но се видя, че ние също играем добре.



Трябва да търсим задължителна победа срещу Ница. За нас всеки мач е финал. Искаме да спечелим шампионата и да стигнем максимално далеч в Европа", заяви за Спортал бранителят на "орлите".

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!