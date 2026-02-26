Защитникът на Лудогорец Оливие Вердон след тежката загуба от Ференцварош: Така е във футбола, ще се концентрираме в първенството

кадър: Спортал

Защитникът на Лудогорец Оливие Вердон говори на терена след поражението с 0:2 от Ференцварош в плейофен кръг на Лига Европа, което доведе до отпадане на българите от турнира с общ резултат 2:3.

„Един мач е 90 минути, не можем да играем само едно полувреме. Опитахме се, но ни е тъжно, защото искахме да сме сред отборите напред. Ференцварош е добър отбор и щом са на тази фаза, значи са силни. Ние също се подобряваме, но футболът е в детайлите. Ако не си фокусиран в 90 минути, те се справят с теб. Учим се от такива мачове.

Не, че не бяхме концентрирани, но имаше детайли, в които да се справим доста добре. Трябва да си вземем уроците и да се концентрираме в първенството. Така е във футболът. Понякога имаш добри моменти, понякога трудности. Важно е да останем силни. Ще направим всичко възможно да спечелим титлата, всичко е възможно. Има директни двубои и трябва да спечелим всички мачове до края на сезона“, заяви за БТА Оливие Вердон.

